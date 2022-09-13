Власти Москвы рассказали, когда планируют включить отопление в жилых домах

Отопление включают в московских социальных учреждениях по заявкам. На данный момент подключены уже более тысячи зданий. Об этом заявил заместитель мэра Петр Бирюков.

Система теплоснабжения в городе полностью готова к сезону. Что касается жилых домов и других зданий, там батареи нагреются по решению властей, с учетом погоды и нормативов, которые действуют в столице.

Если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов и по прогнозу будет и дальше снижаться, то тепло подадут во все здания города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.