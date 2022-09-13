Загруженность столичных дорог к вечеру 13 сентября может составить 8 баллов

Москвичей предупредили о вечерних заторах до 8 баллов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Савеловской эстакаде уже начинают образовываться заторы. К этому часы трафик в городе оценивается в 4 балла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.