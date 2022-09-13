Новости часа: павильоны "Здоровая Москва" закроют с 14 сентября по погодным условиям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Павильоны "Здоровая Москва" закроют с 14 сентября по погодным условиям, диспансеризацию продолжат в поликлиниках, сообщили в Депздраве.

В выходные в Москве потеплеет до 20 градусов. Но и это еще не бабье лето, прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глава МЧС направил в Тыву дополнительные силы для борьбы с лесными пожарами. Об этом заявили в ведомстве.

