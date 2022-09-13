Экопарк "Природный" открыли в ТиНАО

Новую точку притяжения получили жители ТиНАО – экопарк "Природный". Там, где раньше был пустырь, теперь зоны тихого отдыха со смотровыми площадками и велодорожками. Площадь общественного пространства – более 14 гектаров.

Парк создали в рамках программы "Мой район". На территории можно играть в футбол, есть и хоккейная коробка. Для детей сделали площадки с игровыми комплексами. В порядок привели также береговую линию реки Десны. На набережной установили большие качели, сделали три пикниковые точки и зоны с шезлонгами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.