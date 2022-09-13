"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На Савеловской эстакаде наблюдается плотное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. На внешней стороне поток плотнее, чем на внутренней, а скорость машин в нем не превышает отметки 12 километров в час.

На Проспекте Мира из-за аварии у дома № 81 сформировался затор. Тянется он от улицы Бориса Галушкина. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.