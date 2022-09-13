В столичном районе Щукино выбрали еще 6 площадок для реновации

В Щукине выбрали еще шесть площадок для реновации. А жители двух старых домов по 1-му Волоколамскому проезду уже планируют новоселье.

Они переезжают в новостройку в 1-м Пехотном переулке. В доме более 150 квартир зарезервировано для переселения по реновации. Возле дома есть детская и спортивная площадки, парк. В шаговой доступности находится поликлиника, а рядом станция метро.

Всего по реновации в одном только районе Щукино новые квартиры получат больше восьми тысяч человек. Для этого надо расселить 42 пятиэтажки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.