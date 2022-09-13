Строители завершают возведение моста через Яузу

Из Богородского до Сокольников скоро можно будет проехать напрямую. Строители заканчивают возведение моста через Яузу. Открыть путепровод на востоке столицы планируют в ближайшее время.

Теперь водителям не придется заезжать на Богатырский мост или путепровод на Богородском Валу. Соответственно, все соседние улицы разгрузятся.

Новый мост будет предназначен не только для машин, но и для пешеходов. Для них сделали широкие тротуары. А чтобы шум не мешал местным жителям, на обочине установили шумозащитные экраны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.