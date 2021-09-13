В Москве обсудили необходимость строительства пожарного депо в Нагатинском Затоне

Необходимость строительства пожарного депо в Нагатинском Затоне обсудили в столице. Также затронули тему благоустройства набережных в Печатниках.

Такая встреча жителей города с представителями сферы ЖКХ была уже далеко не первой. Принять участие может любой желающий.

В прошлый раз москвичам удалось добиться ускорения сроков реставрации Симонова Успенского монастыря, скорректировать проект пешеходного моста в Нагатинском Затоне и закрыть шумную чайхану на севере Москвы, которая мешала местным жителям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.