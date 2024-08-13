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13 августа, 17:30

Город

Более 5 тыс мероприятий прошло за первые 10 дней форума-фестиваля "Москва 2030"

Более 5 тыс мероприятий прошло за первые 10 дней форума-фестиваля "Москва 2030"

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит сразу на нескольких крупных площадках. За первые 10 дней работы на них прошли более пяти тысяч мероприятий.

Так, в Гостином Дворе гостям рассказывают о профессиях будущего и секретах долголетия. Также там организовывают творческие встречи, дискуссии о кибербезопасности, мастер-классы и иммерсивные спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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