13 августа, 17:30Город
Более 5 тыс мероприятий прошло за первые 10 дней форума-фестиваля "Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит сразу на нескольких крупных площадках. За первые 10 дней работы на них прошли более пяти тысяч мероприятий.
Так, в Гостином Дворе гостям рассказывают о профессиях будущего и секретах долголетия. Также там организовывают творческие встречи, дискуссии о кибербезопасности, мастер-классы и иммерсивные спектакли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.