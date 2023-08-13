Фестиваль фольклорного творчества пройдет на ВДНХ. Вечером 13 августа на этой площадке откроется фестиваль "Хороводы России".

Участники фестиваля съехались из 60 городов и дружественных стран. Гости смогут узнать больше о национальных обычаях, познакомиться с историей костюмов, послушать русскую народную музыку и присоединиться к великому соборному хороводу.

Фестиваль посвящен празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I и Дню Ладоги – первой столицы Древней Руси.

Народные гуляния начнутся в 18:00 на площадке между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.