Первый день фестиваля фейерверков "Ростех" прошел в Братеевском парке

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Братеевском парке 13 и 14 августа. Первый день подошел к концу, в воскресенье гостей ждет не менее насыщенная и интересная программа.

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