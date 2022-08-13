Организаторы фестиваля фейерверков запустили бесплатные шаттлы до Братеевского парка

Добраться до Братеевского парка, где проходит фестиваль фейерверков, лучше на бесплатных шаттлах. Автобусы ходят от станции метро "Каширская", "Домодедовская" и "Алма-Атинская".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.