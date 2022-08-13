Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Братеевском парке. И в этом году его главная тема связана с народной культурой России. Участие принимают команды из восьми стран: России, Аргентины, Китая, Пакистана, Бразилии, Мексики, Сербии и Киргизии.

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