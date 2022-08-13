Собянин рассказал о туристическом портале "Discover Moscow"

За год новым туристическим порталом о столице "Discover Moscow" воспользовались больше полутора миллионов человек. Сергей Собянин рассказал об этом сайте.

Сейчас на страницах "Discover Moscow" можно найти больше 200 подборок о местах и событиях. Там собраны необычные факты, увлекательные городские истории и виртуальные экскурсии.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.