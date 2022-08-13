Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы столицы работают в режиме повышенной готовности из-за жары.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается до +28 градусов, такая температура превышает норму.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков отметил, что в этом нет ничего необычного, так как в центр России пришел воздух, который нагрелся над Африкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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