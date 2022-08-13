Новости последнего часа: городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности

Санкции против России не работают, экономика страны уверенно держит удар, сообщили в МИД РФ.

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщили в комплексе городского хозяйства. Специалисты круглосуточно в цикличном режиме проводят мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети.

Расписание движения городского наземного транспорта в Москве выполняется более чем на 90%, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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