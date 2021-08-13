Москва поднялась с 6 на 3 место среди городов с лучшей транспортной системой

Москва вошла в тройку мировых мегаполисов с лучшей транспортной системой. Рейтинг составило консалтинговое агентство McKinsey.

Ранее столица в этом списке занимала лишь шестое место. О том, что удалось улучшить, – в эфире телеканала Москва 24.