Гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" продолжается в Москве. В его программе – множество вкусных и сытных блюд, а также возможность попробовать различную необычную еду.

На время мероприятия улицы Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и Газетный переулок стали пешеходными. Рестораны выставили столики и стойки с едой прямо на улице.

О том, на какие позиции в меню стоит обратить внимание в первую очередь – в эфире телеканала Москва 24.

