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13 июля, 22:30

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Гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" продолжается в Москве

Гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" продолжается в Москве

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Гастрономический фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" продолжается в Москве. В его программе – множество вкусных и сытных блюд, а также возможность попробовать различную необычную еду.

На время мероприятия улицы Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Никитская и Газетный переулок стали пешеходными. Рестораны выставили столики и стойки с едой прямо на улице.

О том, на какие позиции в меню стоит обратить внимание в первую очередь – в эфире телеканала Москва 24.

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