Москвичам рассказали об уникальной операции при строительстве моста на Балчуг

В центре Москвы открыли пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединил остров Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

При возведении моста была использована уникальная операция. Так, уже готовый мост от места сборки в городском округе Лыткарино до места установки доставили на баржах. Кроме того, металлическое пролетное строение и опоры собирались параллельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

