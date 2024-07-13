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13 июля, 15:15

Город

Москвичам рассказали об уникальной операции при строительстве моста на Балчуг

Москвичам рассказали об уникальной операции при строительстве моста на Балчуг

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В центре Москвы открыли пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединил остров Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

При возведении моста была использована уникальная операция. Так, уже готовый мост от места сборки в городском округе Лыткарино до места установки доставили на баржах. Кроме того, металлическое пролетное строение и опоры собирались параллельно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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