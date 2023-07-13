Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 июля

В Москве выполнили уже более половины работ по замене асфальта. Специалисты переложили 13 миллионов квадратных метров покрытия. Таким образом столица готовится к новому осенне-зимнему сезону. Асфальт уже обновили в том числе на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, а также в Лефортовском тоннеле. Сейчас в работе 500 объектов.

Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого. Во время судебного заседания Сергей Денисенко опроверг сотрудничество со спецслужбами Украины, хотя ранее на допросе признал вину и рассказал, что его давно завербовали. Мужчину задержали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружили пистолет с глушителем и билеты на самолет. После убийства Денисенко собирался улететь в Швейцарию.

Число погибших во время подтопления в Туапсинском районе Кубани увеличилось до четырех человек. Как сообщили в Следственном комитете, обнаружены тела еще двоих мужчин. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются. В Оперштабе Краснодарского края рассказали, что от воды очистили часть дворов. Затопленными остаются подвалы многоэтажек.

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