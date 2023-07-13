Новости часа: москвичей призвали сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосводосток призвал сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя. На данный момент в столице дежурят бригады и спецтехника для откачки воды из-за сильных осадков.

До 1 сентября необходимо утвердить нацпроект по беспилотникам. Об этом сообщил Владимир Путин.

Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке построен более чем на 40%. О процессе строительства рассказал департамент строительства.