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Новости

Новости

13 июля, 18:30

Безопасность

Новости часа: москвичей призвали сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя

Новости часа: москвичей призвали сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя

Трехуровневый городской вокзал появится в Зеленограде к осени

ЦОДД оценил столичный трафик в 7 баллов вечером 13 июля

Мосводосток попросил жителей столицы сообщать о больших скоплениях воды

Огромная очередь выстроилась на ВДНХ перед Музеем космонавтики

Собянин отметил популярность гастрофестиваля "Вкусы России" у горожан

Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания

Более 7 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2023 году

Новости часа: более половины работ по замене асфальта выполнили в столице

Коммунальщики в столице выполнили более половины работ по замене асфальта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосводосток призвал сообщать о скоплениях воды из-за сильного дождя. На данный момент в столице дежурят бригады и спецтехника для откачки воды из-за сильных осадков.

До 1 сентября необходимо утвердить нацпроект по беспилотникам. Об этом сообщил Владимир Путин.

Корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке построен более чем на 40%. О процессе строительства рассказал департамент строительства.

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