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Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве сократили список разрешенных мест для купания. Роспотребнадзор ввел запрет на купание в Головинских прудах и на пляже "Динамо".
Потерявшие имущество при пожаре в уральском селе Шайдуриха получат 10 тысяч рублей. Об этом сообщили местные власти.
Аномально высоких скачков цен на авиабилеты по РФ летом не наблюдается. Об этом рассказал Минтранс.