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Происшествия

Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания

Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания

Более 7 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице в 2023 году

Новости часа: более половины работ по замене асфальта выполнили в столице

Коммунальщики в столице выполнили более половины работ по замене асфальта

Новости часа: синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы

Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

Новости часа: Собянин заявил, что фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 млн человек

Москвичам рассказали об услугах для участников программы реновации

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Количество трамваев увеличилось в Москве почти на 20% за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве сократили список разрешенных мест для купания. Роспотребнадзор ввел запрет на купание в Головинских прудах и на пляже "Динамо".

Потерявшие имущество при пожаре в уральском селе Шайдуриха получат 10 тысяч рублей. Об этом сообщили местные власти.

Аномально высоких скачков цен на авиабилеты по РФ летом не наблюдается. Об этом рассказал Минтранс.

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