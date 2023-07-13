Новости часа: в Москве сократили список разрешенных мест для купания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве сократили список разрешенных мест для купания. Роспотребнадзор ввел запрет на купание в Головинских прудах и на пляже "Динамо".

Потерявшие имущество при пожаре в уральском селе Шайдуриха получат 10 тысяч рублей. Об этом сообщили местные власти.

Аномально высоких скачков цен на авиабилеты по РФ летом не наблюдается. Об этом рассказал Минтранс.