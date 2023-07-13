Коммунальщики в столице выполнили более половины работ по замене асфальта

Коммунальщики выполнили уже более половины работ по замене асфальта в столице. Они переложили 13 миллионов квадратных метров покрытия. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Таким образом Москва готовится к новому осенне-зимнему сезону. Асфальт уже обновили на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, а также в Лефортовском тоннеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.