Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Город

Коммунальщики в столице выполнили более половины работ по замене асфальта

Коммунальщики в столице выполнили более половины работ по замене асфальта

Новости часа: синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы

Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

Новости часа: Собянин заявил, что фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 млн человек

Москвичам рассказали об услугах для участников программы реновации

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Количество трамваев увеличилось в Москве почти на 20% за 2023 год

Движение на Васильевском Спуске временно закроют 15 июля

Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Движение в столице затруднено на Сущевском валу и на шоссе Энтузиастов

Коммунальщики выполнили уже более половины работ по замене асфальта в столице. Они переложили 13 миллионов квадратных метров покрытия. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Таким образом Москва готовится к новому осенне-зимнему сезону. Асфальт уже обновили на Боровском шоссе, Олимпийском проспекте, Нижегородской, Пяловской и Таманской улицах, а также в Лефортовском тоннеле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика