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13:30

Общество

Новости часа: синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы

Новости часа: синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы

Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

Новости часа: Собянин заявил, что фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 млн человек

Москвичам рассказали об услугах для участников программы реновации

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Количество трамваев увеличилось в Москве почти на 20% за 2023 год

Движение на Васильевском Спуске временно закроют 15 июля

Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Движение в столице затруднено на Сущевском валу и на шоссе Энтузиастов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 62 километра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синюю дорожную разметку, которая обозначает платную парковку, нанесут на 84 улицах Москвы. Об этом сообщили в ЦОДД.

Дождь в Москве будет идти весь день с перерывами. Потепление начнется в пятницу, 14 июля. Об этом рассказали столичные синоптики.

В пунктах временного размещения Сириуса после ливней остаются 25 человек. Об этом сообщила местная администрация.

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