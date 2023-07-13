13:30Общество
Новости часа: синяя дорожная разметка появится на 84 улицах столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синюю дорожную разметку, которая обозначает платную парковку, нанесут на 84 улицах Москвы. Об этом сообщили в ЦОДД.
Дождь в Москве будет идти весь день с перерывами. Потепление начнется в пятницу, 14 июля. Об этом рассказали столичные синоптики.
В пунктах временного размещения Сириуса после ливней остаются 25 человек. Об этом сообщила местная администрация.