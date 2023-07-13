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Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%

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Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%. В программу вошли более 1,5 тысячи придомовых территорий.

Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий жителей. Чаще всего москвичи просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, обустроить места для спорта и отдыха с детьми.

Для благоустройства используется квартальный принцип: территория одного квартала оформляется в едином стиле и цветовом решении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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