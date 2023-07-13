Работы по благоустройству дворов в Москве выполнены на 40%. В программу вошли более 1,5 тысячи придомовых территорий.

Все проекты индивидуальны и разработаны с учетом пожеланий жителей. Чаще всего москвичи просили установить дополнительное освещение, новые скамейки, обустроить места для спорта и отдыха с детьми.

Для благоустройства используется квартальный принцип: территория одного квартала оформляется в едином стиле и цветовом решении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.