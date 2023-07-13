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Новости

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Общество

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Количество трамваев увеличилось в Москве почти на 20% за 2023 год

Движение на Васильевском Спуске временно закроют 15 июля

Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

Движение в столице затруднено на Сущевском валу и на шоссе Энтузиастов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 62 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

"Утро": движение затруднено на ТТК в районе Автозаводского моста

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 10 тысяч квартир передали под заселение по реновации в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двоих пропавших без вести во время ливней в Туапсинском районе нашли погибшими. Об этом заявила местная прокуратура.

Комитет Госдумы одобрил поправку о переименовании ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины". В рамках основ безопасности и защиты Родины учащиеся будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы.

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городреновацияпроисшествиярегионыобразованиеобществовидеоИван Евдокимов
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