Новости часа: почти 10 тыс квартир передали под заселение по реновации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 10 тысяч квартир передали под заселение по реновации в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двоих пропавших без вести во время ливней в Туапсинском районе нашли погибшими. Об этом заявила местная прокуратура.

Комитет Госдумы одобрил поправку о переименовании ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины". В рамках основ безопасности и защиты Родины учащиеся будут изучать понятия воинской обязанности и военной службы.