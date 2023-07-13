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Пространство для отдыха обустроят от Новоспасского моста до Перервинской плотины

Пространство для отдыха обустроят от Новоспасского моста до Перервинской плотины

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Вдоль Москвы-реки от Новоспасского моста до Перервинской плотины обустроят единое пространство для отдыха длиной четыре с половиной километра. Реконструкция территории возле Южного порта станет одним из крупнейших проектов, который реализует Москва за последние 10 лет.

На территории появятся яхт-клуб, причал, плавающий бассейн, рестораны, беговые дорожки и торговый центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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