Пространство для отдыха обустроят от Новоспасского моста до Перервинской плотины

Вдоль Москвы-реки от Новоспасского моста до Перервинской плотины обустроят единое пространство для отдыха длиной четыре с половиной километра. Реконструкция территории возле Южного порта станет одним из крупнейших проектов, который реализует Москва за последние 10 лет.

На территории появятся яхт-клуб, причал, плавающий бассейн, рестораны, беговые дорожки и торговый центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.