Скульптуры Минина и Пожарского вернули обратно на постамент. Об этом сообщили в пресс-службе Исторического музея. Фигуры покинули свое место полгода назад, после чего началась большая реставрация памятника. С 1931 года это была первая полноценная реставрация скульптур.

Основной этап работ завершился. До этого момента скульптуры находились в аварийном состоянии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.