Сильный дождь накрыл южные районы Москвы

Южные районы Москвы накрыл сильный дождь. Кадры с ливнями и радугами прислали очевидцы из Нагатинского района, а также из Кузьминок, Капотни и Соколиной горы.

Лило, как из ведра, а потом почти сразу выглянуло солнце. Кое-где порывы ветра сломали ветки деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.