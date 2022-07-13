В Москве установили и обновили светофоры по 113 адресам за полгода

В Москве установили и обновили светофоры по 113 адресам. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Сначала власти тщательно изучают ситуацию, прислушиваясь к мнению жителей.

Анализируют также интенсивность движения, количество полос, автобусные маршруты, проверяют, есть ли рядом школы, детские сады, магазины и другие места притяжения людей. Если необходимо, меняют режим работы светофора. За полгода это понадобилось сделать более трех тысяч раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.