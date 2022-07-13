Участок скоростного диаметра на юго-востоке Москвы построили на 70% – Бочкарев

Участок скоростного диаметра на юго-востоке Москвы построили на 70%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в данный момент на участке возводят две эстакады. Они свяжут скоростной диаметр со строящимся дублером Люблинской улицы. Новый участок увеличит транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики, а также разгрузит Люблинскую улицу и Волгоградский проспект.

Параллельно со строительством дороги устанавливают фундамент для шумозащитных экранов, инженерных коммуникаций наружного освещения и систем управления движения. Протяженность эстакады заезда с дублера Люблинской улицы на скоростной диаметр в сторону МКАД будет 130 метров, а длина съезда с трассы на дублер – 220 метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.