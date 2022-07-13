В Москве подготовили более 60% тепловых сетей к осенне-зимнему сезону

К новому отопительному сезону в Москве подготовили более 60% сетей. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. Все работы должны закончить к 1 сентября.

Специалисты проводят гидравлические испытания – проверяют, чтобы трубы выдерживали давление. Это один из основных этапов подготовки к новому сезону отопления. Все найденные проблемы оперативно решают. Именно на время испытаний в городе и отключают горячую воду.

Кроме того, летом перекладывают трубопроводы, проводят капремонт внутридомовых систем теплоснабжения и профилактику на станциях и пунктах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.