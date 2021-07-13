Фитнес-клуб "СССР" в Москве могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19

Фитнес-клуб "СССР" на улице Новоалексеевской могут закрыть за невыполнение коронавирусных ограничений.

В результате осмотра фитнес-клуба были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства: часть дезинфицирующих средств оказалась просрочена, изготовление рабочих растворов дезсредств для обработки помещений проводится по неправильным расчетам.

В связи с этим возбуждено административное дело по статье, предусматривающей штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.