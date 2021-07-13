Ресторатор объяснил, почему заведениям приходится размещать столики у подъездов

Из-за введения QR-кодов посетителей в столичных ресторанах стало меньше. Свободно можно занять место только на летних верандах, и владельцы кафе принялись размещать столики, где придется: у подъездов и на парковках.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что все самовольные выставления приносят вред, и за это штрафуют.

"Что мы просим – чтобы быстро сейчас возможность дать, как в Петербурге. Сейчас быстро идет согласование для тех, кто хочет выставить столик на улице, чтобы люди не находились в помещении и могли находиться на свежем воздухе", – отметил Бухаров.

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