Московские коммунальщики оперативно устраняют скопления воды после ливня

Оперативные службы и сотрудники Мосводостока устраняют последствия суперливня в столице. По данным комплекса горхозяйства, в некоторых районах выпала почти месячная норма осадков. Наиболее интенсивные дожди шли в северо-восточном округе.

Из-за разбушевавшейся стихии подземная парковка в ЖК "Дмитровский парк" оказалась затоплена, а Мазиловский пруд в Филевском парке вышел из берегов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.