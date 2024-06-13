Участок БКЛ закроют с 22 июня

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13 июня, 16:15

Город

Московские коммунальщики оперативно устраняют скопления воды после ливня

Московские коммунальщики оперативно устраняют скопления воды после ливня

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Музеи под открытым небом подготовили на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Дептранс рассказал о дорожной ситуации в Москве днем 13 июня

Новости часа: шесть новых разворотов предусмотрели на Садовом кольце

Более 20 реконструкций пройдет на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Новые развороты появились на Садовом кольце

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Мосфильмовский пруд очистили от ила и бытового мусора

Новости часа: в парке "Москворецкий" будет создана единая прогулочная зона

Оперативные службы и сотрудники Мосводостока устраняют последствия суперливня в столице. По данным комплекса горхозяйства, в некоторых районах выпала почти месячная норма осадков. Наиболее интенсивные дожди шли в северо-восточном округе.

Из-за разбушевавшейся стихии подземная парковка в ЖК "Дмитровский парк" оказалась затоплена, а Мазиловский пруд в Филевском парке вышел из берегов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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