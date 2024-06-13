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13 июня, 15:15

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Музеи под открытым небом подготовили на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Музеи под открытым небом подготовили на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

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В столице проходит фестиваль "Времена и эпохи" – часть проекта "Лето в Москве. Все на улицу". В городских парках организовали масштабные реконструкции исторических событий, а улицы и бульвары Москвы превратились в музеи под открытым небом.

На фестивальных площадках будут представлены небольшие тематические проекты в формате "История в округах". Например, на улице Хачатуряна можно будет узнать об экспедиции Николая Рериха в Индию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
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