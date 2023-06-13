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13 июня, 23:00

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Патриотический вечер провели в Москве для участников СВО

Патриотический вечер провели в Москве для участников СВО

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Героев нашего времени чествовали 13 июня в Москве. Для участников специальной военной операции провели патриотический вечер. На встречу пригласили и участников Великой Отечественной войны. Организаторы постарались собрать представителей разных национальностей со всех уголков России.

Вечер открылся выставкой портретов героев СВО с описанием их подвигов. Продолжился он дискуссией в формате открытого микрофона, а завершился концертом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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