Москвичам рассказали о работе над улучшением медицинской помощи в столице

В столице продолжают работать над улучшением медицинской помощи москвичам. Устаревшие поликлиники реконструируют и приводят к единому московскому стандарту.

Новый стандарт городских поликлиник начали внедрять четыре года назад. За это время огромное внимание удалось уделить не только модернизации амбулаторного фонда, но и расширить цифровые возможности для самих пациентов.

Что уже сделано? И как теперь выглядят современные городские поликлиники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.