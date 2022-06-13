Исторический фестиваль "Времена и эпохи" собрал десятки зрителей. Площадки работали по всему городу.

Так, на площади Революции можно было познакомиться с модой разных эпох. На Страстном бульваре – оказаться в 17 веке во времена Великой Смуты. А на Тверской Площади очутиться в 20 веке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.