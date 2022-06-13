В Москве проходит фестиваль "Времена и эпохи"

В столице проходит исторический фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящен достижениям России.

На Тверском бульваре, например, представлена реконструкция, отражающая победу русского оружия в Отечественной войне 1812 года. А на Пушкинской площади царит эпоха Петра I.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

