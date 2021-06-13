В Москве проходит велогонка "Пять колец Москвы"

На юго-западе Москвы частично ограничено движение. Не проехать сейчас в районе Воробьевых гор.

Там проходит финал веломногодневки "Пять колец Москвы". В прошлом году ее отменили из-за пандемии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.