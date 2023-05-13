В Москве проходит мотосезон и мотофестиваль

В Москве стартовал мотосезон и мотофестиваль. Байкеры колонной выезжают на проспект Академика Сахарова. Заезд закончится грандиозным шоу.

У мотосообщества сегодня праздник. А вот автомобилистам придется на время уступить им место на Садовом кольце. Пока идет колонна, временно закрыто движение по внешней стороне Садового. В департаменте транспорта сообщили, что откроют ее сразу, как только байкеры освободят дорогу.

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