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Московский полумарафон пройдет в столице в эти выходные

Московский полумарафон пройдет в столице в эти выходные

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В эти выходные в столице состоится Московский полумарафон. Это одно из крупнейших спортивных событий.

В этом году он впервые продлится два дня: в субботу состоится забег на 5 километров, а в воскресенье – на 21 километр.

В связи с его проведением с 06:30 утра 14 мая перекроют движение по центральным набережным и некоторым прилегающим улицам. Это Лужники, Фрунзенская, Лужнецкая, Кремлевская и Москворецкая набережные и некоторые другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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