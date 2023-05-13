Ледовый дворец "Крылатское" капитально отремонтируют к 1 сентября

Столичные власти приняли решение провести капитальный ремонт ледового дворца "Крылатское", сообщил Сергей Собянин. По его словам, работы планируется завершить до 1 сентября 2023 года.

Мэр подчеркнул, что речь идет о первом в России и единственном в Москве крытом катке с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров. По словам Собянина, здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

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