Сильный ветер в Москве повалил десятки деревьев. Коммунальные службы города устраняют последствия ветра.

Ранее в столичном управлении МЧС сообщили, что в городе до вечера пятницы ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.