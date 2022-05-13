В столице началось благоустройство Басманного района

В Басманном районе столицы начались работы по благоустройству, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы идут на улицах Спартаковской, Бакунинской, на Старой и Новой Басманной. Чтобы организовать комфортное общественное пространство, планируется расширить тротуары, поставить дополнительные лавочки, посадить деревья.

Изменится облик площади перед Московским домом национальностей на Новой Басманной, там появится удобное место для отдыха и прогулок. В местах проведения работ соблюдены все меры безопасности: организованы проходы, выставлены ограждения и предупреждающие знаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.