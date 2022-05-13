В Москве ожидаются 8-балльные заторы

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что к вечеру в городе ожидаются 8-балльные заторы.

Самыми загруженными вечером будут Щелковское, Варшавское, Каширское шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.