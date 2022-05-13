Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за полумарафона 15 мая

В воскресенье, 15 мая, на некоторых улицах столицы ограничат движение. Это связано с забегом "Московский полумарафон".

Закроют для проезда участки улиц Лужники и Остоженка, Фрунзенской, Москворецкой, Котельнической набережных, а также отрезки Новокрымского, Соймоновского проездов и ряд других улиц. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

"Московский полумарафон" – это крупнейший забег страны на дистанцию 21 километр. Участники стартуют со стадиона "Лужники" в 09:00. Марафонцы побегут по круговому маршруту через набережные столицы и на фоне знаковых, исторических мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.