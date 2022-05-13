Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в столице, который за два дня повалил около 30 деревьев, также есть случаи повреждения автомобилей.

Горожан попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и на парковать под ними автомобили.

Ранее в столичном управлении МЧС сообщили, что в городе до вечера пятницы ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.