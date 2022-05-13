Сильный ветер в Москве повалил 30 деревьев за два дня. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

11 уголовных дел завели в Курганской области по факту природных пожаров, заявили в МЧС.

Третьяковская галерея снова открыта для посетителей после сообщений очевидцев об эвакуации.

